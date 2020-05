Para refletir!

Coerência é a palavra do momento para nós que acreditamos na Educação!

Para todos está sendo difícil, mas coloquemo-nos no lugar da criança!

Professores e educadores vão preparar atividades que consideram didaticamente interessantes, equipe pedagógica e direção farão de tudo para que estas cheguem à todos e, ficaremos ansiosos de como será a reação das crianças/estudantes e suas famílias, se gostaram, se está fácil, difícil… sentirão falta do professor/educador na hora da atividade, estarão com fome neste momento, acharão chato ou prazeroso!!!!

É complicado “passar por cima” das nossas crenças e valores em relação à educação, mas temos a esperança de estar fazendo certo para que não percamos o vínculo com nossas crianças/estudantes e suas famílias.

O compromisso com nossa função social nos move neste momento!

Caros pais/representantes legais, creiam com toda a beleza que contém o sorriso de seu filho, que vcs não estão fazendo o nosso trabalho! Façamos deste momento de estudo, ou na realização de uma das orientações vinda do CMEI ou da Escola (ou do CMAEE), um momento de diálogo, carinho e alegria!

Observem as crianças/estudantes, vejam a maneira como realizam as atividades pedagógicas, como se comportam, sentem-se confiantes com as atividades enviados pelo professor/educador, perguntem o que eles tem vontade de aprender, escute-os!

Relate em um papel, ou arquivo, como é estar acompanhando dia a dia as atividades remotas, se as crianças/estudantes conseguem fazê-las com autonomia, se tem dificuldades, se reclamam, se divertem-se; para que depois, quando tudo isto passar poderem nos contar, pois ajudará para fazermos um plano de retomada com nossos pequenos!

Nós professores/educadores também não sabemos dar aulas a distância e nem acreditamos nela para a idade do seu filho, mas é isto que este momento nos impõe!

Mas, vamos tentar juntos, para o bem do desenvolvimento das crianças/estudantes que deveriam estar nos bancos escolares hoje!

Juntos superaremos esta pandemia, torcendo para que ela seja uma fase!

Professora Suzana Nunes Branco

Publicado na edição 1213 – 21/05/2020