Parada em caldeira provoca vazamento de amônia na FAFEN

Funcionários da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados do Paraná (FAFEN) denunciaram na noite desta sexta-feira, 31 de janeiro, que um vazamento de amônia foi identificado dentro da empresa, razão pela qual as sirenes de emergência da unidade foram acionadas e procedimentos de segurança iniciados.

As sirenes começaram a tocar por volta das 23h e rapidamente diversos relatos do acontecido se espalharam pelas redes sociais. No momento do incidente, um grupo de funcionários da FAFEN, seus familiares e integrantes do sindicato que os representa estavam em frente a portaria da empresa realizando uma manifestação contra o fechamento da fábrica, anunciado recentemente pela Petrobras. Como se sabe, neste sábado, 1º de fevereiro, a Federação Única dos Petroleiros deu início a uma greve nacional que tem entre as reivindicações a revisão do fechamento FAFEN.

Nos vídeos, funcionários e representantes do sindicato alertam que o vazamento de amônia pode colocar em risco toda a cidade de Araucária.

Em comunicado divulgado à imprensa, a assessoria da Petrobras disse ter havido uma parada súbita em uma caldeira e em compressores do tanque de armazenamento de amônia da fábrica e que isto teria exigido procedimentos preventivos de segurança.

Ainda conforme a empresa, esses compressores têm o objetivo de controlar a pressão do tanque, retirando os vapores para manter a pressão estável. Com a parada súbita, teria sido necessário o acionamento de sistema aliviador, que ventila os vapores para a atmosfera e os dissipa com água. A Petrobras afirmou também que a situação está sob controle e que não há riscos para as pessoas e ao meio ambiente.

A Araucária Nitrogenados S/A (Ansa), subsidiária da Petrobras e dona da fábrica, afirmou que o vapor oriundo do sistema de alívio de pressão do tanque, ao ser dispersado na atmosfera, não causa danos à população nem ao meio ambiente. Já a FUP afirmou que “o vazamento de amônia aumenta a insegurança dos trabalhadores e pode atingir a comunidade de Araucária”.

A nota da Petrobras acrescentou que está investigando as causas do problema. “É incomum e também será investigado que, embora a ocorrência tenha se dado às 15h, o sistema de alarme tenha disparado por volta das 23h, sem qualquer agravamento da situação”, afirmou o comunicado da estatal.

Ministério Público do Trabalho

Neste sábado, segundo o Sindipetro, trabalhadores que operavam a Fafen deixaram a unidade acompanhados por uma procuradora do Ministério Público do Trabalho, que em vistoria realizada hoje na unidade teria considerado que há insegurança aos empregados por conta do vazamento de amônia registrado ontem.

O sindicato considera que o vazamento foi provocado após a gestão da Fafen decidir não voltar a operar a caldeira que mantinha a fábrica funcionando. Objetivo, conforme a entidade, foi acelerar a paralisação da unidade, à revelia dos alertas dos trabalhadores.

Vídeo do vazamento e do sistema aliviador funcionando

Texto: Waldiclei Barboza/ Imagem e vídeo: colaboração