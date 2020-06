Paraná chega a 15.673 diagnósticos confirmados e 487 mortes

No informe epidemiológico desta terça-feira, 23 de junho, a Secretaria de Estado da Saúde divulgou 725 novos casos da Covid-19 e mais 27 óbitos pela infecção causada pelo novo coronavírus. O Paraná chega a 15.673 casos e 487 mortos em decorrência da doença. O boletim informa oito ajustes de municípios de residência de casos já confirmados.

INTERNADOS

Nesta terça-feira, 493 pacientes com diagnóstico confirmado estão internados. São 383 em leitos SUS (151 em UTI e 232 em leitos clínicos/enfermaria) e 110 em leitos da rede particular (42 em UTI e 68 em leitos clínicos/enfermaria).

Há outros 899 pacientes em UTI e de enfermaria que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo vírus Sars-CoV-2.

ÓBITOS

Os 27 pacientes que faleceram, registrados no informe desta terça-feira, estavam internados. São dez mulheres e 17 homens, com idades que variam de 39 a 90 anos. Os óbitos ocorreram entre os dias 16 e 23 de junho.

Dos pacientes que foram a óbito, sete residiam em Curitiba. São registrados dois óbitos em cada um dos municípios de Campo Largo, Clevelândia, Londrina, Maringá, São José dos Pinhais e Toledo. Também houve um falecimento em cada uma das cidades de Apucarana, Cambé, Cascavel, Goioxim, Mandaguari, Paiçandu, Pinhais e Telêmaco Borba.

MUNICÍPIOS

332 cidades paranaenses têm ao menos um caso confirmado pela Covid-19. Brasilândia do Sul, Ouro Verde do Oeste e Pérola do Oeste registraram casos pela primeira vez. Em 119 municípios há óbitos pela doença.

FORA DO PARANÁ

O monitoramento da Secretaria da Saúde registra 180 casos de residentes de fora. Onze pessoas foram a óbito.

AJUSTES

Um caso confirmado no dia 22 de junho em Cascavel foi transferido para Santa Tereza do Oeste; um caso confirmado dia 25 de maio, em Curitiba, foi transferido para Campo Largo. Um caso confirmado dia 20 de junho, em Rondon, foi transferido para Londrina e uma confirmação feita dia 21 de junho, em Cianorte, foi transferida para Japurá.

Também houve transferência de caso confirmado dia 19 de junho, em Cianorte, para São Tomé. Também no dia 19 de junho, um caso confirmado em Coronel Vivida foi transferido para Clevelândia. Um caso confirmado igualmente no dia 19 de junho, em Curitiba, foi transferido para São José dos Pinhais, e um caso confirmado dia 21 de junho em Borrazópolis foi transferido para Maringá.

Confira o informe completo clicando AQUI

Texto: Agência de Notícias do Paraná