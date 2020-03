Paraná confirma 12 novos óbitos por dengue

O boletim da dengue divulgado pela Secretaria da Saúde do Paraná nesta terça-feira, 17 de março, confirma 12 novos óbitos provocados pela doença. Agora, são 49 mortes neste período epidemiológico iniciado em agosto de 2019.

O secretário da Saúde, Beto Preto, afirma que o Governo do Estado segue em alerta e com várias ações de combate coordenadas pelo Comitê Intersetorial de Controle da Dengue. “Mas nosso principal apelo é para que a população participe desta luta e que a limpeza dos quintais e eliminação dos criadouros do mosquito faça parte da rotina de cada cidadão”, diz ele, destacando que 90% dos focos estão nos domicílios.

Dos 12 óbitos apresentados nesta semana, nove são mulheres e três homens, a maioria idosos, com comorbidades. Os óbitos por dengue confirmados nesta semana são: mulher de 97 anos, de Alto Paraná, portadora de insuficiência cardíaca; homem de 90 anos, de Marechal Cândido Rondon, com hipertensão; mulher de 83 anos, moradora de Ubiratã, portadora de hipertensão; mulher de 83 anos de Umuarama com cardiopatia; mulher de 81 anos de Nova Olímpia com hipertensão e diabetes; mulher de 79 anos de Paranavaí com insuficiência cardíaca.

Os demais são uma mulher de 77 anos de Barbosa Ferraz com hipertensão; mulher de 77 anos de Nova Londrina, com hipertensão; homem de 69 anos, de Colorado, também com quadro de hipertensão sistêmica; mulher de 50 anos moradora de Sarandi sem comorbidade associada; homem de 35 anos de Nova Londrina portador de doença autoimune, e uma menina de 9 anos de Barbosa Ferraz, sem doença pré existente associada.

CRESCIMENTO

O Paraná tem hoje 65.524 casos confirmados de dengue – 12.872 a mais que na semana anterior, que totalizava 52.652 confirmações. O aumento é de 24,45%. São 157.472 notificações no estado, registradas em 357 municípios.

EPIDEMIA

No Paraná, 147 municípios estão em situação de epidemia, sendo que 23 entraram a partir do boletim divulgado nesta terça-feira. São eles: Santa Izabel do Oeste, Missal, Santa Terezinha de Itaipu, Anahy, Iguatu, Goioerê, Rancho Alegre D’Oeste, Roncador, Esperança Nova, São Jorge do Patrocínio, Astorga, Floresta, Iguaraçu, Itambé, Lobato, Marialva, Cambé, Cornélio Procópio, Nova Fátima, Santo Antonio da Platina, Maripá, Mercedes e Toledo. E há mais 41 municípios estão em situação de alerta.

Texto: Agência de Notícias do Paraná

Foto: divulgação