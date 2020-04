Paraná desenvolve EaD para atender estudantes da rede estadual

O Governo do Estado está estruturando um sistema de Educação a Distância (EaD) para atender os estudantes da rede estadual enquanto perdurar a pandemia do coronavírus. A iniciativa teve ampla aceitação do Conselho Estadual de Educação (CEE), que aprovou a medida por 17 votos a favor e apenas um contrário.

A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte está desenvolvendo a plataforma, que deverá ser apresentada na próxima semana. Assim, os cerca de 1 milhão de alunos da rede não terão seu processo de ensino e aprendizagem prejudicado devido ao momento delicado pelo qual o país passa.

Segundo a secretaria, o Estado está adotando dados técnicos e científicos em relação à propagação do novo coronavírus e os colégios só serão reabertos quando a situação for considerada segura pelas autoridades sanitárias.

PROTAGONISMO

Em webconferência realizada na quinta-feira, 2 de abril, o secretário Renato Feder destacou que o professor será o protagonista nesse novo processo que está em elaboração. A ideia é gravar as videoaulas exclusivamente com docentes da rede estadual.

A solução em desenvolvimento vai permitir que haja interação entre estudantes e docentes. O professor terá liberdade para enviar materiais de estudo e links que ajudem a complementar o conteúdo e também poderão definir atividades extras a serem realizadas pelos alunos.

Texto: Agência de Notícias do Paraná