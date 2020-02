Paraná inicia campanha de vacinação contra sarampo

A Campanha Nacional de vacinação contra o sarampo começou na última segunda-feira, 10 de fevereiro, e seguirá até o dia 13 de março. O dia D de mobilização nacional será neste sábado, 15, e a vacina já está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Estado.

Diferente da campanha nacional, que preconiza que nesta primeira etapa seja vacinado o público de cinco a 19 anos, o Paraná vai vacinar todas as pessoas de cinco até 59 anos. O público-alvo do Estado são as pessoas de 20 a 29 anos, que representam hoje 52% dos casos confirmados com a doença. A estimativa é vacinar cerca de 600 mil pessoas nessa faixa etária.

O Paraná recebeu mais de 1,245 milhão de doses da vacina e, se for necessário, já existem doses adicionais previstas pelo Ministério. “O Ministério da Saúde disponibiliza as doses ao Estado, que distribui para as 22 Regionais de Saúde, que por sua vez repassa aos 399 municípios”, explicou a chefe da Divisão de Vigilância do Programa de Imunização da Secretaria, Vera Rita da Maia.

Os caminhões que fazem a distribuição das doses pelo Estado já fizeram o itinerário com as vacinas. Segundo a diretora do Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), Margely de Souza Nunes, o abastecimento dos insumos já está garantido e ainda há estoque reserva. “Os caminhões refrigerados já entregaram as doses das vacinas para as Regionais. Todos os municípios já foram abastecidos para a campanha contra o sarampo, mas caso seja necessário o Cemepar possui estoque para enviar mais doses e atender as demandas”.

CAMPANHA NO PARANÁ

No Estado a campanha contempla as pessoas de cinco até 59 anos. Para as faixas etárias de cinco até 19 anos e as de 30 até 59 anos a vacinação é seletiva. “Esse grupo deve comparecer à Unidade Básica de Saúde levando o comprovante vacinal. Só vai receber a vacina a pessoa que não tem o registro vacinal ou está com o esquema vacinal incompleto”, orientou Vera Rita da Maia.

Já para o público de 20 a 29 anos, a vacinação é indiscriminada, ou seja, todas as pessoas nessa faixa etária devem procurar as unidades no período da campanha.

DIA D

No próximo sábado (15), o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, vai receber a coordenadora nacional do Programa de Imunização do Ministério da Saúde, Francieli Fantinato. Ela estará na Capital para incentivar e mobilizar as pessoas sobre a importância da vacina. Além da vacinação, as pessoas poderão participar de diversas atividades culturais que serão oferecidas no decorrer do dia.

DOENÇA

O sarampo é uma doença infecciosa, transmitida por vírus e que pode ser contraída por pessoas de qualquer idade. As complicações decorrentes do sarampo são mais graves em crianças menores de cinco anos e podem causar meningite, encefalite, pneumonia, entre outras.

O vírus é transmitido pela respiração, fala, tosse e espirro. As micropartículas virais ficam suspensas no ar, por isso o alto poder de contágio da doença.

SINTOMAS

Os sintomas mais comuns são febre alta, tosse, coriza, conjuntivite, exantema (manchas avermelhadas na pele que aparecem primeiro no rosto e atrás da orelha e depois se espalham pelo corpo), outros sintomas como cefaleia, indisposição e diarreia também podem ocorrer.

Como não existe tratamento específico para o sarampo, é importante ficar atento com o aparecimento dos sintomas. Os doentes ficam em isolamento domiciliar ou hospitalar por um período de sete dias a partir do aparecimento das manchas vermelhas no corpo.

VACINAÇÃO

A vacina contra o sarampo é gratuita e faz parte do Calendário Nacional de Vacinação. A Sesa orienta para que a população fique atenta às datas da carteira de vacinação e aos registros de doses.

A dose zero deve ser aplicada em crianças entre seis e onze meses. A primeira dose deve ser aos 12 meses de vida com a vacina tríplice viral (que previne sarampo, caxumba e rubéola), e a segunda dose aos 15 meses de vida com a vacina tetra viral (que previne sarampo, rubéola, caxumba e varicela/catapora).

A população com até 29 anos deve receber duas doses da vacina. E para as pessoas que estão no grupo com idade entre 30 e 49 anos basta ter o registro de uma dose.

Mulheres que estão amamentando podem ser vacinadas. E aquelas que desejam engravidar, devem aguardar no mínimo 30 dias após receber a dose da vacina. Todos os profissionais da área da saúde devem ser vacinados com as duas doses da tríplice viral em qualquer faixa etária.

Não tem indicação para tomar a vacina pessoas com a imunidade baixa, mulheres grávidas e menores de seis meses de idade e pacientes que tomam medicações imunossupressoras.

Texto: Agência de Notícias do Paraná