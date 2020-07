Paraná não tem novos casos de sarampo há quase 80 dias

A Secretaria da Saúde do Paraná divulgou na quinta-feira, 9 de julho, mais um boletim com dados do sarampo. Por mais uma semana, o Estado segue sem novos casos confirmados, chegando dessa forma a quase 80 dias sem novos diagnósticos. Para encerrar a situação de surto em que o Paraná se encontra desde agosto, são necessários 90 dias sem registro de novos casos.

O Informe de número 40 apresenta o total de 1.837 confirmações, são cinco a mais que a semana anterior. Porém, a coordenação de Vigilância Epidemiológica explica que os diagnósticos são de casos de meses anteriores e foram analisados por outro método. Há também 240 casos em investigação e 1.290 que tiveram resultado negativo para sarampo.

VACINAÇÃO

A campanha de vacinação contra o sarampo teve o prazo estendido e segue até o dia 31 de agosto, dirigida a adultos na faixa etária de 20 a 49 anos.

O secretário da Saúde, Beto Preto, reforça a necessidade da vacinação. “Embora estejamos na pandemia pelo novo coronarívus, precisamos nos cuidar de outros vírus também. Os que ainda não tomaram a dose da vacina que protege contra o sarampo, devem procurar a unidade mais próxima da sua casa. Somente assim todos vão ficar protegidos dessa doença”.

Texto: Agência de Notícias do Paraná

Foto: Marcelo Camargo- Agência Brasil