Paraná registra mais de 42 mil casos de coronavírus

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou neste domingo, 12 de julho, 1.729 novas confirmações e 30 mortes pela infecção causada pelo novo coronavírus. O Paraná soma 42.058 casos e 1.028 mortos em decorrência da doença. Há ajustes nos casos confirmados detalhados ao final do texto.

INTERNADOS

838 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados hoje. 682 pacientes estão em leitos SUS (255 em UTI e 427 em leitos clínicos/enfermaria) e 156 em leitos da rede particular (57 em UTI e 99 em leitos clínicos/enfermaria).

Há outros 820 pacientes internados, 406 em leitos UTI e 414 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo vírus Sars-CoV-2.

ÓBITOS

A Sesa informa a morte de mais 30 pacientes, todos estavam internados. São 13 mulheres e 17 homens, com idades que variam de 10 a 84 anos. Os óbitos ocorreram entre os dias 5 a 12 de julho. Os pacientes que faleceram residiam em Colombo (2), Curitiba (17), e um paciente em cada um dos seguintes municípios: Cascavel, Clevelândia, Nova Prata do Iguaçu, Palotina, Perola D’Oeste, Piraquara, Ribeirão Claro, Salto do Lontra, Santo Antonio do Sudoeste, Sapopema e Telêmaco Borba.

MUNICÍPIOS

379 cidades paranaenses têm ao menos um caso confirmado pela Covid-19. Em 190 municípios há óbitos pela doença.

FORA DO PARANÁ

O monitoramento da Sesa registra 479 casos de residentes de fora. 17 pessoas foram a óbito.

AJUSTES

Um caso confirmado na data de 3/7 de Chavantes/SP foi transferido para Curitiba.

Um caso e óbito confirmado em Sarandi na data de 7/7 foi retirado do boletim. Após investigação epidemiológica ficou confirmado como óbito por outras causas.

Confira o informe completo.

Texto: Agência de Notícias do Paraná