Paraná tem mais 1.407 casos confirmados e 17 óbitos pela Covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde confirmou, no domingo, 20 de setembro, 1.407 novos casos e 17 óbitos pela infecção causada pelo novo coronavírus. O Paraná soma agora 163.161 casos e 4.067 mortos em decorrência da doença. Há ajustes nos casos confirmados, que são detalhados ao final do texto.

INTERNADOS

1.053 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados hoje; 870 pacientes estão em leitos SUS (420 em UTI e 450 em leitos clínicos/enfermaria) e 183 em leitos da rede particular (76 em UTI e 107 em leitos clínicos/enfermaria).

Há outros 1.013 pacientes internados, 440 em leitos UTI e 573 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo vírus Sars-CoV-2.

ÓBITOS

A secretaria estadual informa a morte de mais 17 pacientes, todos estavam internados. São 7 mulheres e 10 homens, com idades que variam de 28 a 89 anos. Os óbitos ocorreram entre os dias 21 de julho e 20 de setembro.

Os pacientes que faleceram residiam em: Curitiba (5), Almirante Tamandaré (2), Araucária (2), Piraquara (2), Ponta Grossa (2), Telêmaco Borba (2), Campo Largo (1) e Colombo (1).

FORA DO PARANÁ

O monitoramento da Sesa registra 1.727 casos de residentes de fora, 43 pessoas foram a óbito.

AJUSTES:

Alteração de município:

Um caso confirmado no dia 12/6 em Curitiba foi transferido para Piraquara.

Um óbito confirmado no dia 21/7 em Curitiba (M, 53a) foi transferido para Piraquara.

Um óbito confirmado no dia 01/8 em Curitiba (F, 47a) foi transferido para Piraquara.

Um óbito confirmado no dia 11/8 em Curitiba (F, 76a) foi transferido para Piraquara.

Exclusões – 10

Um caso confirmado no dia 16/9 em Colombo foi excluído por duplicidade de notificação.

Um caso confirmado no dia 17/9 em Curitiba foi excluído por duplicidade de notificação.

Um caso confirmado no dia 17/9 em Florestópolis foi excluído por duplicidade de notificação.

Um caso confirmado no dia 17/9 em Cascavel foi excluído por duplicidade de notificação.

Um caso confirmado no dia 17/9 em Londrina foi excluído por duplicidade de notificação.

Um caso confirmado no dia 17/9 em Iguaraçu foi excluído por duplicidade de notificação.

Um caso confirmado no dia 17/9 em Rolândia foi excluído por duplicidade de notificação.

Um caso confirmado no dia 18/9 em Carambeí foi excluído por duplicidade de notificação.

Um caso confirmado no dia 4/9 em Ponta Grossa foi excluído por duplicidade de notificação.

Um caso confirmado no dia 17/9 em Telêmaco Borba foi excluído por duplicidade de notificação.

Texto: Agência de Notícias do Paraná