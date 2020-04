Paraná tem mais 10 casos de sarampo, 70% são jovens de 20 a 29 anos

Mais dez casos de sarampo foram confirmados no Paraná. Oito deles são de pacientes residentes em Curitiba, um de Pinhais e outro em Piraquara. No total, desde o início do monitoramento de casos em agosto de 2019, somam 944 casos confirmados no Estado.

Dos novos confirmados, oito estão na faixa de idade com maior incidência do sarampo: os jovens com idade entre 20 e 29 anos. Dois têm idade entre 10 e 19, e um entre 30 e 39 anos.

VACINAÇÃO

As doses das vacinas estão disponíveis em unidades básicas de saúde. O secretário estadual da Saúde, Beto Preto, insiste no cuidado com a transmissão do novo coronavírus. “Com a pandemia da Covid-19, a indicação é buscar informações nos municípios para saber o melhor horário e local para se vacinar com segurança”, disse. “Mas a vacinação é importante neste momento de crise, de muita sensibilidade e preocupação de toda a população”.

Pessoas entre seis meses de vida e 59 anos devem ser vacinadas. As crianças que têm entre seis meses e 11 meses e 29 dias recebem a dose zero. A população com idade entre um a 29 anos deve receber duas doses da vacina tríplice viral e de 30 a 59 anos, uma dose.

Mais informações sobre o calendário de vacinação podem ser acessadas AQUI

MUNICÍPIOS

O vírus do sarampo alcançou 45 cidades paranaenses. Curitiba e outros 19 municípios, que integram a 2ª Regional de Saúde (RS Metropolitana), já têm 855 pacientes com sarampo, o que representa 90,6% do total. Os demais casos estão distribuídos por todas as regiões do Estado.

Confira o Informe Epidemiológico do Sarampo.

Texto: Agência de Notícias do Paraná