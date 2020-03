Parques foram fechados para evitar aglomerações de pessoas

Uma medida que à primeira vista pareceu ser radical, mas de suma importância nesse momento crítico em que o país vive, foi o fechamento dos parques Cachoeira e Passaúna e a pista do CSU, e ainda a recomendação da Secretaria Municipal de Saúde para que as pessoas não frequentem nem mesmo as praças públicas. Muitos atletas da cidade não receberam muito bem a notícia, mas a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer explicou que nesse momento é muito importante que as pessoas entendam que o distanciamento social pode ajudar a controlar o avanço do coronavírus.

O secretário de Saúde, Carlos de Andrade, disse que a população deve fazer a sua parte, senão, de nada vai adiantar somente as autoridades adotarem medidas mais drásticas. “Evitem aglomerações, não saiam de casa, somente em extrema necessidade. As pessoas acham que estando em um ambiente aberto não tem perigo, mas nesses locais elas também acabam ficando perto umas das outras, o que não é recomendável nesse momento. Mesmo em casa, tomem todos os cuidados de higiene necessários, lavem as mãos com água e sabão com frequência, usem álcool gel e deixem os ambientes ventilados”, orientou.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: Marco Charneski