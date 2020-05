Participe do drive thru solidário do Fisk Araucária que acontecerá no próximo sábado

É nos momentos de crise que o ser humano tem a oportunidade de revelar aquilo que ele tem de melhor. É por isso que nesses tempos difíceis de pandemia, temos acompanhado muitos gestos de solidariedade, que partem de empresas, comércios, entidades e até de pessoas físicas, engajadas em campanhas de ajuda ao próximo. O Fisk Araucária também decidiu fazer a sua parte, e organizou para o próximo sábado, 23 de maio, um drive thru solidário, onde fará a arrecadação de alimentos não perecíveis. A arrecadação acontece das 9 às 14 horas, na própria escola, que fica na rua João Pessoa, 21, no Centro.

As pessoas que forem participar deverão levar os alimentos e entregar aos organizadores, sem descer do carro, para evitar aglomerações. Segundo o Fisk, os alimentos arrecadados serão repassados ao Instituto Schnorr, que fará a distribuição entre as famílias carentes que assiste. “Nesse momento precisamos todos dar as mãos, nos sensibilizar com o sofrimento do próximo, e ajudar da maneira que podemos”, disse Carla.

A campanha do Fisk Araucária tem o apoio do Colégio Metropolitana, Papelaria Lulli, Método Supera Araucária, Uningá EAD – Polo Araucária, Centro Hípico Charrua e Jornal O Popular.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1213 – 21/05/2020