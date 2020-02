Passaúna recebe placas informativas de alerta

Em parceria com a Sanepar, a Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria de Segurança Pública, viabilizou a implantação de placas indicativas para alertar sobre práticas proibidas na região da represa do Passaúna. O material visa reforçar as orientações para prevenir afogamentos, que são comuns naquela área em períodos de calor, e ainda evitar perturbação da tranquilidade dos moradores que moram próximos e também danos ao meio ambiente, já que se trata de uma área de proteção ambiental.

Na placa, a mensagem deixa claro que é proibido nadar, pescar e jogar lixo. Denúncias podem ser realizadas pelos telefones 153 (Guarda Municipal), (41) 3642-1226 (Guarda Municipal) e 193 (Bombeiros).

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: divulgação

Publicado na edição 1198 – 06/02/2020