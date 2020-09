PCPR conclui investigações da morte de adolescente em Araucária

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) concluiu o inquérito policial que apurou a morte de Gabriel Vaz dos Santos, de 17 anos. O crime ocorreu no dia 15 de fevereiro deste ano, durante uma festa na área rural de Araucária, Região Metropolitana de Curitiba. Um jovem, de 18 anos, foi indiciado por omissão de socorro e por fornecer bebidas alcoólicas para adolescentes.

Durante o evento, Gabriel teria afirmado que queria se matar e foi socorrido duas vezes pelos amigos, que o colocaram para dormir em um cômodo da casa. O menino foi encontrado morto na manhã seguinte.

Conforme apurado, a vítima tomava remédios para depressão e ingeriu muita bebida alcoólica na festa. A PCPR constatou que o dono do evento não chamou uma ambulância, pois ficou com medo de ser preso em flagrante por ter menores de idade bebendo no local.

Texto: PCPR