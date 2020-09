Pedestre flagra mulher furtando flores na Victor do Amaral

Um pedestre que caminhava pela avenida Victor do Amaral flagrou, vejam só, uma mulher furtando as flores que ornamentam a via. Exatamente: a mulher estava passando a mão na cara dura nas plantinhas.

Indignado, ele filmou a ação. No vídeo é possível ver a cara de pau arrancando as flores e colocando numa sacolinha do Max Atacadista. O furto é acompanhando por outra senhora, que não se sabe se era ou não sua comparsa.