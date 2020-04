Pega carona e abandona carro no supermercado

Na sexta-feira, 17 de abril, por volta das 23 horas, a Polícia Militar foi chamada pelo gerente de um supermercado localizado na marginal da rodovia do Xisto, e este informava que ao fechar o estabelecimento, percebeu que havia um veículo Honda Civic abandonado no estacionamento. Ao verificar o sistema das câmeras de monitoramento, o gerente viu que, por volta das 15 horas, um homem que havia comprado um pacote de carvão acabou pegando carona com um outro veículo branco.

A equipe checou a placa e o número do chassi constante no vidro, e constatou que o veículo não tinha alerta de furto, sendo assim, o carro permaneceu no pátio do mercado e iria ficar lá até o proprietário de busca.

Publicado na edição 1209 – 23/04/2020