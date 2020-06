Pelotão Verde apreende aves silvestres em cativeiro

O Pelotão Verde da Guarda Municipal de Araucária apreendeu nesta terça-feira, 9 de junho, várias aves silvestres que vivi­am em cativeiro em uma casa no jardim Arvoredo. Através de denúncia de maus tratos de animais, a equipe foi ao local e localizou as aves, que não possuíam registros nos órgãos ambientais. Os animais foram entregues na Secretaria do Meio Ambiente para avaliação e tratamento, pois vi­viam em condições inadequadas.

Após o período de observação, as aves foram devolvidas à natureza pelos GMs e técnicos da SMMA. Foram apreendidas 17 aves que estavam presas em gaiolas, sendo seis delas silvestres, que foram apreendidas. Entre as espécies havia um trinca-ferro verdadeiro, pássaro que costuma ser vendido no mercado negro por até R$600, podendo atingir preços ainda maiores, quando mantidos em cativeiros por criadores autori­zados pelos órgãos competentes. No local os guardas também encontraram dois cães, que viviam em condições precárias. O proprie­tário recebeu advertência, recebeu uma multa de R$ 9.500,00, e se não melhorar as condições onde vivem os animais, poderá receber uma nova penalidade.

Publicado na edição 1216 – 11/06/2020