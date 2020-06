Pelotão Verde flagra máquinas em atividade suspeita na área rural

O Pelotão Verde da Guarda Municipal de Araucária flagrou um possível caso de infração ambiental ocorrido na sexta-feira, 19 de junho, na área rural de Roça Nova. Uma empresa de Curitiba estava com um maquinário pesado no local, fazendo atividade de terraplanagem, sem a devida autorização dos órgãos ambientais. Árvores também teriam sido derrubadas no terreno.

O responsável pela empresa foi notificado a comparecer na Secretaria Municipal do Meio Ambiente para prestar esclarecimentos, e caso fique comprovada a infração, poderá receber uma multa.

Publicado na edição 1218 – 25/06/2020

Foto: divulgação