Pensando em mudar pra cidade

Das véis iéu sentadon na varanda da casa, pitando paiéro, tomando chimarón, espantando prenilongo, vendo criaçón no terero, galinha ciscando, porco fuçando, os cavalo pastando, as vaca ruminando, os cachoro drumindo e ficando pensando nas coisa da vida, já fazendo mais quarenta ano que tudo estando do mesmo jeito e nada mudando, trabaio de todo dia sendo o mesmo, ganhando pra sustento, poco pra pinga sobrando, quando se junta um punhado a mais de dinhero se gastando nas coisa que quebrando, sendo um eixo da caróça, sendo bomba do poço, sendo táuba que ficando podre, radio que queimando o transistor e quando as pessoa preguntando como anda a vida, sendo o certo em responder que anda no mesmo! Iéu ficando matutando se mesmo valendo nas pena tanto trabaio pra mesma coisa. Iéu confessando que tendo hora que vontade dando de desistir de tudo, vender propriedade, sair da roça, comprar uma casinha pequena no bairo e arumar um emprego de cartera assinada e ganhar um salário mínimo que dando pra sustento e pros remédio que precizando quando mais véio ficando. Podendo fazer qualquer coisa, ansim como compadre Ignácio que sendo varedor de rua, Alfredo que sendo motorista de ômbinus, Gerônimo que trabaiando de Covero, Miguel que sendo jardinero, Filisbino que ajudando a caregar caminhón de entrega de madera, Iacho que sendo carpintero ou que nem o Albari que sendo zelador de prédio. Ansim iéu podendo trabaiar de dia e de noite ficar sentadón na frente do televisor vendo as notiça dos assassinato, dos acidente de carro, dos estrupo, das explosón de caxa de banco, dos assalto nas casa, dos sequestro relâmpo, dos atropelamento, dos incêndio, das invasón de tereno dos outro, das traiçón das mulher dos motorista de caminhón, dos corpo desovado nas valeta procausa das droga, gente esfaqueada despois das briga no boteco, iéstas coisa que sendo da cidade e se levando sorte de se achegar na hora e tendo reportage do Cidade Alerta, ainda podendo aparecer na televison pra dar entrevista. Despois, estando mais perto dos recurso, se ficando doente pegando uma senha mais próxima pra ser atindido no UPA, podendo ir nestes supermercado grande pra ficar na fila do caxa e conhecer otras pessoa. Iéu mesmo estando decidido a mudar pra cidade quando ficando pensando que indo fazer com a coisa de casa, com as galinha, os porco, os cavalo, as vaca e donde ponhando os sete cachoro dorminhoco? Será que casa da cidade tendo tanta parede pra ponhar os quadro de santo? Será que cozinha sendo das enorme pra entrar mesa de 12 lugar, fogon de lenha e forno de assar brua? Será que os móvel dos cinco quarto de casa entron numa casa de dois dormitório? Desgracéra Mésmo, sendo mesmo vantage ir consertando as coisa que von se quebrando do que ficar quebrado com tanta coisa nova que tendo que comprar e pelo menos as coisa velha tem história que a nova non tendo.

Publicado na 1207 – 09/04/2020