Perde a bike para o ladrão quando voltava do trabalho

Na noite de sexta-feira, 3 de abril, por volta das 20 horas, um homem teve sua bicicleta furtada na avenida das Araucárias, próximo ao terminal da Vila Angélica, no momento em que retornava para sua casa, após um dia de trabalho. A vítima chamou a Polícia Militar e contou que foi abordada por um rapaz, trajando bermuda jeans e moletom preto, que fez menção de estar armado e pediu que entregasse a bicicleta.

Em seguida o suspeito fugiu sentido ignorado. A equipe policial fez buscas pelas redondezas, juntamente com a vítima com o intuito de localizar o autor do roubo e a bicicleta, porém, não teve êxito.

Publicado na edição 1207 – 09/04/2020