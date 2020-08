Pessoas com Covid-19 não devem separar o lixo reciclável

Os resíduos sólidos (recicláveis ou orgânicos) produzidos nas residências durante a pandemia do coronavírus devem ser acondicionados e dispostos para destinação, obedecendo os cuidados especiais para garantir a segurança da saúde das famílias e também dos profissionais dos serviços públicos encarregados da coleta diária do lixo. Tais cuidados devem ser redobrados pelas pessoas com suspeita ou confirmação de infecção pela Covid-19, assim como por seus familiares ou pessoas responsáveis por lhes prestar assistência.

Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, assim como a cólera do lixo orgânico, a coleta de recicláveis continua normal. Porém, nas casas onde há confirmação de Covid-19, a orientação é que os recicláveis sejam encaminhados para o lixo comum, para que não haja manuseio e contaminação dos colaboradores. Ainda de acordo com a SMMA, todos os funcionários terceirizados têm recebido orientações de suas respectivas empresas e estão utilizando EPIs, assim como os integrantes da associação de catadores. Para segurança dos trabalhadores do barracão de recicláveis, os materiais também são triados após 24 horas da coleta.

Quanto as orientações para a população, na hora do descarte, caso houver algum familiar infectado pela Covid-19, é preciso respeitar as seguintes instruções: todo lixo gerado na casa, durante 14 dias de quarentena, inclusive recicláveis, deve ser considerado lixo comum; coloque o lixo que teve contato com o familiar infectado em um saco com uma fita vermelha; com uma solução de 50 ml de água sanitária + 1 litro de água, borrife no conteúdo dentro dos lixos e na parte externa do saco.

Melhorias

O Centro de Processamento e Transferência de Materiais Recicláveis, gerido pela Associação de Catadores Reciclar, ganhou duas esteiras novas para auxiliar no trabalho dos 30 atuais cooperados. As esteiras adquiridas pela SMMA são de boa qualidade, com três lonas de espessura e uma camada lisa protetora e devem durar cerca de 10 anos. Entre as vantagens das esteiras no processo de reciclagem estão o auxílio na prevenção de problemas de saúde dos colaboradores, por esforço desnecessário e também por evitar o contato direto com os materiais que possam estar contaminados, pois se forem impróprios, caem do outro lado da esteira e não precisam ser manuseados diretamente pelos trabalhadores. A renovação dos equipamentos também deve contribuir para duplicar a produção do barracão, considerando que a seleção dos materiais poderá ser feita em maior quantidade por vez.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: Carlos Poly

Publicado na edição 1224 – 06/08/2020