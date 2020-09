Petrobras e SMMA recolhem lixo nas ruas do Jardim Condor

Máquina da Prefeitura e caminhões da Petrobras estão recolhendo todo o lixo acumulado em terrenos. Foto: Marco Charneski

Após os moradores da rua Curió, no jardim Condor terem reclamado do lixo acumulado na via, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e a Petrobras organizaram uma força tarefa e estão limpando os terrenos. A SMMA pediu apoio da empresa, que é proprietária da área em questão, e esta prontamente se dispôs a ajudar. “A Prefeitura cedeu uma máquina para recolher o lixo e a Petrobras fará o serviço e dará o destino correto para os dejetos. Estamos propondo que eles cerquem a área, para evitar que as pessoas continuem jogando lixo”, destacou o secretário do Meio Ambiente, Vitor Cantador.

Segundo ele, o problema dos lixões é provocado pela própria população, já que o lixo não aparece do nada, alguém joga. “Conseguimos identificar alguns moradores que estavam jogando lixo nos terrenos, e eles serão responsabilizados”, pontuou o secretário. Ele disse ainda que assim que os trabalhos no jardim Condor forem concluídos, a SMMA e a Petrobras farão a limpeza na região dos jardins Plinio e Marcelino.

Moradores podem realizar solicitações sobre limpeza pública pelo telefone 3614-7480.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1230 – 17/09/2020