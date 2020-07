Petroleiros e agricultores preparam doação de alimentos e gás neste sábado

A união entre petroleiros e agricultores vai resultar em uma ação de solidariedade a famílias em situação de vulnerabilidade da periferia de Curitiba e Araucária, neste sábado, 1º de agosto. O objetivo é distribuir 400 cargas de gás de cozinha, adquiridas por meio de uma campanha junto aos petroleiros da refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar) e 15 toneladas de alimentos frescos, doados por camponeses e camponesas da reforma agrária de cinco municípios, e por produtores familiares de São José dos Pinhais. A ação é organizada pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e pelo Sindicato dos Petroleiros do Paraná e Santa Catarina (Sindipetro-PR/SC). É a segunda vez que as duas organizações se juntam para garantir estes dois itens essenciais para a alimentação – a primeira ocorreu no dia 13 de junho.

Em Araucária, as distribuições terão início às 14h nas vilas Santa Cruz e Portelinha, no bairro Capela Velha. A preparação da entrega está sendo feita em diálogo direto com associações de moradores e coletivos locais, com cadastro prévio das famílias que irão receber as doações. A coordenação da iniciativa reforça a obrigatoriedade do uso de máscara e o distanciamento social.

A ação busca contribuir de forma imediata para o enfrentamento à fome, que tem se tornado uma dura realidade para a parcela da população brasileira que já vivia em condições mais precárias, mesmo antes da pandemia da Covid-19. Também tem como objetivo cobrar preços justos para o gás de cozinha e o direito à alimentação para toda a população.

Dom Peruzzo fará a benção dos alimentos

Arroz, feijão, batata, mandioca, laranja, banana, legumes, verduras, frutas. O colorido da diversidade da produção camponesa estará nas sacolas que serão entregues às famílias que mais precisam. Mil pães caseiros também estão sendo produzidos por um grupo de mulheres do acampamento Maila Sabrina, de Ortigueira.

Os caminhões com os alimentos chegam em Curitiba na sexta-feira (31), e um mutirão de preparação das cestas terá início às 14h, no bairro Xaxim. Dom José Antônio Peruzzo, Arcebispo Metropolitano de Curitiba, fará a benção dos alimentos às 16h30, neste local.

Crédito: Wellington Lennon / MST-PR