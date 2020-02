Pinturas divertidas retratam posição do bebê na barriga das futuras mamães

O grupo de gestantes da Unidade Básica de Saúde Santa Mônica participou de uma atividade diferente e divertida durante seu último encontro. Foi a ecografia ecológica, onde profissionais desenharam na barriga das futuras mamães o bebê posicionado no abdômen. Além da posição do bebê, o desenho mostra os órgãos relacionados à gestação, como útero, placenta, membranas que envolvem o bebê, líquido amniótico e cordão umbilical.

A “brincadeira” agradou as mamães, que ainda puderam optar se participariam sozinhas ou envolveriam seus companheiros ou outras pessoas escolhidas por elas. Antes da pintura, as gestantes e as pessoas que as acompanharam receberam explicações sobre a ecografia ecológica, o que representa o desenho e o objetivo da atividade. Uma das gestantes é a Esther, que está no final da gestação. Ela conta que veio do Haiti há alguns anos e que não esperava tamanho acolhimento. “Estou muito feliz por esta acolhida. A ecografia ecológica mostra a posição que está minha bebê para o momento do nascimento”, disse a futura mamãe.

As gestantes também assistiram a palestras de orientações à saúde do bebê e sobre prevenção ao mosquito da dengue, zica, chikungunya e da importância da vacinação contra a Febre Amarela. O evento foi um sucesso e recebeu o carinho e apoio dos usuários da unidade de saúde.

Serviço

O grupo de gestantes acontece quinzenalmente na unidade. Para participar ou receber mais informações basta procurar o Posto de Saúde Santa Mônica, que fica na rua João Ignácio Coco Denis, 44 – Bairro Cachoeira, ou ligar para o telefone 3614-7501.

Texto: Maurenn Bernardo com assessoria

Foto: divulgação

Publicado na edição 1200 – 20/02/2020