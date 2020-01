Piscinas do CSU fechadas deixam a população sem lazer nas férias

Os usuários da área esportiva e de lazer do Complexo Centro Social Urbano (CSU) terão que esperar mais um pouco para usufruir da cobertura e aquecimento de uma das piscinas do complexo e das quadras. A obra que já vinha sendo reivindicada há muito tempo, começou em novembro de 2019, porém, devido a divergências no projeto, a empresa executora Conex, interrompeu os serviços em dezembro do ano passado, até que as pendências sejam resolvidas. As melhorias no CSU estão sendo custeadas através de uma parceria entre a Prefeitura e o Governo Federal.

A Secretaria Municipal de Obras informou que os serviços pararam por conta de uma reprogramação junto à Caixa Econômica Federal, mas os serviços ainda estão dentro do prazo de execução. A previsão, segundo a SMOP, é de que até o início de fevereiro a obra seja retomada.

Devido a esses imprevistos, as piscinas do complexo não estão abertas para uso da população, e ao que tudo indica, os araucarienses não poderão se refrescar nesse verão.

Estrutura

O Complexo do CSU possui quatro piscinas, duas infantis, uma grande e outra média. Esta última é a que está recebendo coberta e sendo aquecida, pois nela são realizadas atividades como hidroginástica. A cobertura no entorno da piscina terá 346 metros quadrados. Também será edificada uma passarela coberta de acesso ao local, com quase 40m2. Já as duas quadras que também serão cobertas compreendem 1.135,88 metros quadrados de área construída.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: Marco Charneski

Publicado na edição 1195 – 16/01/2020