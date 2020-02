Placas com nomes de ruas precisam de manutenção urgente!

A condição precária das placas com nomes de ruas em Araucária tem gerado queixas por parte da população. Sem receber manutenção, muitas estão apagadas, outras quebradas ou ainda distorcidas, o que acaba confundindo as pessoas que procuram por algum endereço. Nos bairros a situação é ainda pior, porque muitas placas acabam sendo alvo de vândalos. “Hoje existem vários aplicativos que ajudam os motoristas a se localizar, mas ainda tem muitas pessoas que preferem o método tradicional e se orientam pelas placas”, comentou um morador. Outro morador disse que já cansou de entrar em bairros que não conhece, procurar nomes das ruas, e não encontrar placas inteiras. “Às vezes a gente até encontra, mas na maioria das vezes estão tortas ou com as letras apagadas, e só nos resta apelar pra boa e velha informação boca a boca”, ironizou.

Diante das queixas, a Secretaria Municipal de Urbanismo explicou que costuma fazer a manutenção e repor as placas estragadas. Mesmo assim, a orientação é para que os moradores façam a solicitação via Ouvidoria (0800-6431550 / [email protected]), informando os locais.

A prefeitura informa ainda que está em trâmite uma licitação para substituir todas as placas com nomes de rua da área urbana e algumas na área rural

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: Everson Santos

Publicado na edição 1198 – 06/02/2020