Plantão Comercial – Edição 1209

Comodoro Burguer agora no iFood

Pedir seu lanche no Comodoro Burguer nunca foi tão fácil. Priorizando o atendimento pelo delivery, a hamburgueria agora também está recebendo pedidos pelo aplicativo do iFood. A novidade chega em boa hora, facilitando a rotina dos araucarienses.

Em meio a pandemia de coronavírus, os atendimentos na Comodoro mudaram, mas seguem a todo vapor. Respeitando as exigências dos órgãos de saúde, os clientes da lanchonete podem aproveitar a promoção do Cheddar Bacon com batata e refri, por R$25, válido de terça a quinta-feira, pelo delivery no (41) 3060-6034, app ou na sede, localizada no Av. Archelau de Almeida Tôrres, n°2032, bairro Iguaçu.

Saúde em dia

Os atendimentos veterinários na Mundo Pet, localizada na Av. Dr. Victor do Amaral, n° 1699, no Centro da cidade, estão acontecendo normalmente de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h30, e aos sábados, das 9h às 17h. Buscando impedir a propagação do coronavírus, a equipe espalhou cartazes no interior da clínica, orientando os clientes a evitarem aglomerações, utilizarem máscaras e higienizarem as mãos com frequência. E os cuidados não param por aí. Durante a consulta, apenas um acompanhante pode ficar no consultório.

Os veterinários pedem aos donos de pets que redobrem a atenção com as vacinas neste período de pandemia, colocando-as em dia, pois ainda que o COVID-19 não acometa os cães como os humanos, apenas a vacinação pode prevenir o surgimento de outras doenças ou complicações de saúde nos animais. Para esclarecimento de dúvidas ou agendamentos, o número da Mundo Pet é (41) 3031-2003.

É muita opção e promoção todo dia

A Pizzaria Villa Nostra está com seu cardápio completo disponível no delivery e, de quebra, com promoções todos os dias. De pizzas a torres de batatas, o restaurante está atendendo a pedidos, a partir das 18h, nos telefones (41) 9817-3094 e (41) 3048-7442, em seu site e no aplicativo, disponível para download gratuito na Apple Store e na Google Play.

Seguindo as orientações de segurança das secretarias de saúde, a Villa também está aberta para quem quiser comer no local. O endereço é Av. Archelau de Almeida Torres, n° 1203, bairro Iguaçu.

Texto: Katty Ferreira