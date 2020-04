Plantão Comercial – Edição 1210

Sua mãe merece

O dia das mães está chegando e, para comemorar a data especial, alguns comerciantes do município se uniram e prepararam um verdadeiro show de prêmios aos clientes.

São oito chances de ganhar, e concorrer é muito fácil. Basta curtir e compartilhar em modo público a publicação na página oficial da fotógrafa Daniela Maciel, marcar três amigos e seguir a página dos parceiros.

O fim da promoção está marcado para a próxima quarta-feira, 6 de maio, já o sorteio acontecerá na sexta-feira, 8 de maio. Não perca tempo e participe.

Atenção total ao cliente

A Pizzaria Doney precisou mudar o atendimento, passando a priorizar os pedidos com retirada no balcão ou pelo delivery. Além de redobrar os cuidados de higiene para prevenção ao vírus, as entregas estão com taxas pela metade do preço, buscando incentivar os clientes a permanecerem em casa.

Com muitos sabores e promoções para todos os bolsos e gostos, a pizzaria está atendendo pelo whatsapp, no número (41) 99593-9063, ou no (41) 3643-4047, pelo iFood, que disponibiliza pagamento online e também pela loja virtual https://pizzariadoney.pedidoonline.jclan.com.br/

Você sempre bela

A rotina nos salões de beleza mudou durante este período de pandemia. Respeitando as determinações dos decretos municipais, o Studio Pérola Negra está atendendo a sua clientela apenas com horários marcados, pelo telefone (41) 99693-2616 e, é claro, tomando os cuidados necessários em relação a proximidade dos funcionários e limpeza do local.

Em comemoração ao mês das mamães, o salão está realizando inúmeras promoções, válidas até sexta-feira, 15 de maio, e sorteando em sua página no Facebook, um dia de beleza.

Texto: Katty Fereira

Publicado na edição 1210 – 30/04/2020