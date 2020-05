Plantão comercial – Edição 1211

Produtos de limpeza e higiene é na Pazetudo

A Pazetudo, localizada na rua R. Dr. Vital Brasil, n° 880, bairro Estação, está abastecida com toda a linha de material de limpeza e itens essenciais, necessários para a prevenção e combate ao coronavírus, como álcool líquido 70%, álcool em gel, sabonetes, água sanitária, máscaras e luvas.

Priorizando sempre a saúde e o bem-estar dos clientes, os atendimentos estão acontecendo das 7h às 17h30, conforme as orientações do Ministério da Saúde. A loja também está recebendo pedidos pelo disk entrega no (41) 3607-2500.

Barba, cabelo e bigode em dia

Mesmo nesse período de isolamento, é importante manter o visual, mas isso requer alguns cuidados. Por isso, na Nogueira’s Barber Shop, a atenção com a higiene foi redobrada. Atendendo com horários marcados, seguindo o recomendado pela Secretaria Municipal de Saúde, todos os equipamentos usados pela equipe são devidamente esterilizados com álcool e os clientes, obrigatoriamente, precisam usar máscaras para entrarem no espaço.

E tem promoção!

Realizando dois ou mais procedimentos no Nogueiras’s, você ganha 10% de desconto em pomadas para cabelos e óleos para barbas. O salão está localizado na rua Clairval Teixeira, 27, no jardim Serra Dourada, bairro Costeira. Para agendar um horário, os telefones são (41) 99909-0419 ou (41) 99889-4882.

Faça a Festa pelo delivery

Seguindo todas as recomendações dos órgãos de saúde e priorizando o bem-estar de seus clientes, a Faça a Festa está atendendo apenas pelo delivery, nos números (41) 99978-9822 ou (41) 3643-9934, das 9h às 11h30 e das 13h30h às 17h30.

Texto: Katty Ferreira

Publicado na edição 1211 – 07/05/2020