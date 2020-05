Plantão Comercial – Edição 1214

Você sempre mais bela

Tomando todos os cuidados e seguindo as recomendações sanitárias do Ministério da Saúde, o Studio Pérola Negra segue cuidando do visual das cacheadas da cidade. O salão redobrou a higienização do espaço e dos equipamentos, está fazendo uso de máscaras durante os procedimentos e agendando horários pelo número (41) 99693-2616. O Pérola Negra está localizado na Avenida Archelau de Almeida Torres, n° 341, bem no Centro da cidade.

Aqueça seu inverno na Mavi

A Mavi Empório e Café está cheia de coisas boas para sua clientela nesse período de friozinho e isolamento social. O estabelecimento está atendendo às encomendas pelo seu feed no Instagram, @maviemporioecafe, ou pelo WhatsApp, no número (41) 99146-9262.

Além das delícias artesanais, a Mavi preparou novidades aos araucarienses. Os cafés selecionados e tradicionais, tanto em grãos quanto moídos, estão disponíveis no delivery e, para esquentar a época mais fria do ano de vez, os pães para acompanhar sopas e caldos, incluindo as focaccias, pães recheados de fermentação natural, queijos finos e queijos de founde, chegam para deixar o cardápio ainda mais irresistível. A Mavi está aberta de quarta à sábado, das 15h às 18h, na rua Miguel Bertolino Pizato, n° 936, no Jardim Iguaçu.

A casa dos seus sonhos está na Manoel Ozório

Apesar da pandemia, não tem quem não goste de ser bem atendido. Na Manoel Ozório Imóveis, o atendimento ao público mudou em função do coronavírus, mas a habilidade em transformar o seu sonho em realidade, não.

Seguindo aos protocolos de saúde determinados pelos órgãos de saúde, a rotina de trabalho no escritório da corretora foi reduzida, passando a receber seus clientes de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, priorizando o atendimento pelo site, www.manoelozorioimoveis.com.br, pelos e-mails [email protected], [email protected] e nos telefones (41) 3031-7900, (41) 99904-2761 e (41) 99558-8622.

Texto: Katty Ferreira

Publicado na edição 1214 – 28/05/2020