Plantão Comercial – Edição 1215

Você e o seu amor na Villa

A época mais romântica do ano chegou, e para comemorar, a Villa Nostra preparou um sorteio especial a todos os apaixonados. Os casais que compartilharem o post, marcarem o mozão nos comentários e curtirem a página oficial da pizzaria, vão concorrer a dois fondues: um doce, de chocolate com morango, e outro salgado, de coxinha com queijo. O sorteio acontecerá na quarta-feira, 11 de junho.

Serviço

Com promoções todos os dias, a Pizzaria Villa Nostra está localizada na Av. Archelau de Almeida Torres, n° 1203, bairro Iguaçu. Os telefones para pedidos são os (41) 3048-7442 e (41) 99817-3094.

Almoço especial é na Churrascaria Cristal

Atendendo de terça a domingo, das 11h00 às 14h30, a Churrascaria Cristal está seguindo a todas as recomendações de saúde, e realizando entregas de marmitas na região com encomendas pelo fone (41) 99514-3495. O restaurante, que é tradicional na cidade, está localizado na Rodovia do Xisto, n° 476, bairro Sabiá.

Presente no dia dos namorados é na Master Fit

Na loja Master Fit tem opções de presentes para todos os gostos neste mês dedicado ao amor. Respeitando as orientações contra a transmissão do coronavírus, a loja oferece diversos kits de presentes, são massageadores, luminárias, óleos essenciais aromatizantes e vouchers com opções de presente associado a um tipo de massagem na clínica do grupo Master Fit Saúde.

Atendendo no delivery pelos telefones (41) 99655-8585 e (41) 3552-7156. Os clientes também podem comprar pelo site, www.masterfitsaude.com.br. Já a Clínica Master Fit Saúde, além do atendimento presencial, está trabalhando com home-care, para quem quer relaxar em casa, junto da equipe de profissionais de estética, massagem e fisioterapia. Os telefones para agendar uma visita é o (41) 99904-3437 ou o (41) 3642-7156.

Texto: Katty Ferreira

Publicado na edição 1215 – 04/06/2020