Plantão Comercial – Edição 1216

A Comab Materiais de Construção e Lar está trabalhando para que seus clientes tenham tudo que precisam enquanto durar o período de pandemia, mas sem abrir mão da segurança e agilidade nas compras. Portanto, o sistema de recebimento foi modificado, e agora, ao realizar o pedido pelo televendas, no (41) 3643-1030, o pagamento pode ser feito no momento da entrega.

O atendimento do televendas acontece de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h. A Comab tem dois endereços na cidade: rua Pedro Nolasco Pizzatto, n° 80, bairro Estação e Av. Archelau de Almeida Torres, n° 1235, no Centro.

Desde terça-feira, 9 de junho, a Unicesumar está transmitindo lives exclusivas com especialistas, em seus canais do YouTube e Instagram, com temas que ajudarão seus alunos a compreender as oportunidades que o novo cenário pós-pandemia irá trazer. Faça seu cadastro na página do Facebook da instituição e participe.

Não é novidade que a Torra Tudo é o verdadeiro shopping de utilidades na cidade. Tomando todos os cuidados necessários para evitar o contágio pelo novo coranavírus, a loja está aberta e cheia de opções para você presentear o seu amor nesse dia dos namorados.

A Torra Tudo está localizada na Praça Dr. Vicente Machado, n° 80, bem no Centro. O telefone para contato é o (41) 3552-1689.

A Villa Nostra preparou novidades para você e o seu amor comemorarem juntinhos o mês dedicado ao amor. Além do sorteio na página do restaurante, duas novas opções prometem tornar a data ainda mais especial.

Seguindo todas as recomendações dos órgãos de saúde, a fim de garantir a segurança de seus clientes, o tradicional jantar romântico do dia dos namorados está com as reservas antecipadas abertas, mas limitadas. Os casais que preferirem ficar em casa podem pedir o combo “LOVE”, que consiste em uma pizza média, um fondue de chocolate com frutas e bebida por R$69,90.

Para garantir a reserva ou fazer seu pedido, os telefones da pizzaria são o (41) 3048-7442 e (41) 99817-3094. A Villa Nostra está localizada na Av. Archelau de Almeida Torres, n° 1203, no bairro Iguaçu.

Texto: Katty Ferreira

Publicado na edição 1216 – 11/06/2020