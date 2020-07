Plantão Comercial – Edição 1220

Matrículas abertas

Formando cidadãos há mais de 40 anos, o Colégio João Paulo l está com matrículas abertas para o 2° semestre do EJA Online. A instituição conta com aulas por videoconferência em tempo real, atividades online e professores altamente qualificados, os estudantes podem concluir uma série em até seis meses, terminando o curso em 1 ano e 6 meses.

Matricule-se através dos telefones (41) 3642-3802, (41) 99995-0741 ou por meio do e-mail [email protected] e aprenda em um ambiente descontraído e dinâmico.

Atendimento especial

Seguindo as determinações do decreto estadual, a Churrascaria Cristal está atendendo os araucarienses pelo WhatsApp, na modalidade delivery e retirada no balcão, de terça a domingo, das 11h às 14h. As marmitex podem conter até três tipos de carnes assadas, junto dos acompanhamentos tradicionais servidos pelo restaurante. Ligue (41) 99514-3495 e peça a sua.

Qualidade na sua casa

A vidraçaria WL Temperados está tomando todos os cuidados para evitar o contágio pelo novo coronavírus, visando o bem-estar e segurança de seus clientes e funcionários. Localizada na Avenida Archelau de Almeida Torres, n° 2101, sala 3, próxima ao Condor do bairro Costeira, a loja também está fazendo orçamentos através do WhatsApp (41) 99752-2411.

Texto: Katty Ferreira

Publicado na edição 1220 – 09/07/2020