Plantão Comercial – Edição 1222

Nada de EAD maçante

A Estácio chegou em Araucária para revolucionar a sua forma de estudar. A universidade está com as inscrições abertas para o vestibular de inverno, oferecendo aos vestibulandos aulas dinâmicas, conteúdos interativos e muitas outras vantagens, como o seguro educacional gratuito. Em função da pandemia, a prova acontecerá mediante o agendamento no ambiente online da instituição.

O polo da universidade no município está localizado na Rua Julia Thereza Bini, n° 500, no Centro, mas se preferir, ligue (41) 3126-0500 e matricule-se sem sair de casa, aproveitando a bolsa de 50% para quem acabou de se formar. Estude onde estiver com a Estácio!

Agende seu horário

Quem não abre mão de se sentir bem já estava contando os dias para a reabertura da Clínica Master Fit Saúde. O centro de fisioterapia voltou a atender os seus clientes presencialmente, seguindo as recomendações dos órgãos responsáveis e priorizando a segurança dos funcionários e pacientes.

Dentre os tratamentos oferecidos pela clínica está a aplicação de botox, preenchimento, depilação a laser, terapias de hipnose, regressão, reiki, microfisioterapia e também a aplicação de técnicas de massoterapia, coaching de emagrecimento, quiropraxia e acupuntura. A Clínica Master Fit Saúde está localizada rua Rua Estanislau Trauczynski Sobrinho, n° 78, bairro Cachoeira. Agende sua visita pelos telefones (41) 3642-7156 ou (41) 99904-3437.

No Raksa tem!

Há mais de 60 anos ajudando os araucarienses a construírem seus sonhos e projetos, o Raksa Materiais de Construção voltou a receber seus clientes presencialmente na Rua Abílio Fruet, n° 560, bem no centro da cidade. A loja está tomando todos os cuidados a respeito da higiene e orientando seus clientes para que evitem aglomerações. O Raksa segue atendendo pelo televendas no (41) 99560-0405, das 10h às 16h, de segunda a sexta-feira.

Texto: Katty Ferreira

Publicado na edição 1222 – 23/07/2020