Plantão Comercial – Edição 1225

Semana da loucura

O Gula Paraná preparou uma semana recheada de promoções para você que procura preço baixo e qualidade no mesmo lugar. Conhecida pela variedade em artigos de mercearia, laticínios e frios, a loja derrubou os preços e promete fazer a alegria dos araucarienses, com produtos selecionados e atendimento de primeira, seguindo todas as orientações dos órgãos de saúde para a contenção do coronavírus. Conheça o Gula Paraná, localizado na Avenida Doutor Victor do Amaral, n°458, no centro da cidade.

Conhecimento em dobro

O dia dos pais passou, mas na Uninter você ainda pode agradar o seu paizão. Com matrícula grátis, as mensalidades de cursos de graduação e pós-graduação à distância estão com descontos de 50%. Para melhorar ainda mais, os alunos ganham, na faixa, um curso de inglês. Saiba como aproveitar a promoção, que chega ao fim no dia 15 deste mês, entrando em contato pelo telefone (41) 3031-1271, ou conheça o polo da Uninter em Araucária, localizado na Rua Fernando Suckow, n° 475, no Centro.

Negócio certo

A Imobiliária Doci acabou de chegar a Araucária, mas já vem conquistando seu espaço no mercado, com atendimento diferenciado e muitas opções em imóveis. Com plantão de vendas 24h pelo WhatsApp, no número (41) 3607-1830 e simulação sem compromisso, a imobiliária está trabalhando na construção de uma história sólida, confiável e duradoura no município. Conheça.

Texto: Katy Ferreira

Publicado na edição 1225 – 13/08/2020