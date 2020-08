Plantão Comercial – Edição 1226

Chega de esconder o seu sorriso

A Scorteganha devolve a autoestima, mas principalmente sua segurança na hora de mastigar e sorrir, com equipes especializadas em procedimentos estéticos, endodontia, implantodontia e em inúmeras áreas da odontologia. A clínica odontológica Scorteganha atende na cidade em dois endereços. A primeira unidade fica na Rua Major Sezino Pereira de Souza, n°681, no Centro, próximo ao colégio Dias da Rocha, e no Jardim Califórnia, localizada na Rua Saracura, n°1213, em frente ao CAIC. Tire suas dúvidas pelos telefones (41) 3643-5287 ou (41) 99859-8838.

Atenção à saúde

Manter uma alimentação equilibrada, rica em nutrientes, é de suma importância para a saúde em qualquer idade, por isso, ir regularmente ao consultório do nutricionista tem que estar sempre no topo da lista de prioridades. No consultório do nutricionista Márcio Ribas, o atendimento é completo e você sai de lá motivado a começar a reeducação alimentar de vez. Conheça o trabalho e agende uma visita pelo telefone (41) 99793-7125, ou através do Instagram, @nutriribas.

Hora do autocuidado

Problemas com o peso pós-quarentena? Na Clínica Kyara Morgana, localizada na rua Pedro Druszcz, n° 760, no Centro, além de procedimentos estéticos altamente tecnológicos, consultoria de imagem e experiência no atendimento, você encontra o método 5S, que alia alimentação saudável, suplementação e estética personalizada para ajudar na perda de peso. Já na prática do pilates, a atividade auxilia na redução de gordura, e ainda alivia o estresse e melhora a postura. Entre em contato com a clínica pelos telefones (41) 3031-1002 ou (41) 99790-6918 e marque uma visita.

Texto: Katy Ferreira

Publicado na edição 1226 – 20/08/2020