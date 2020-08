Plantão Comercial – Edição 1227

Carteira de habilitação é na Pratense

A busca pela sonhada CNH chegou ao fim. Com condições de pagamento especiais para o início da habilitação, instrutores experientes e anos de tradição na cidade, a Autoescola Pratense é a escolha certa para te ajudar a conquistar esse objetivo.

Em função das restrições causadas pela pandemia, a autoescola se adaptou, e agora o curso teórico pode ser feito online, sem sair de casa. Além disso, pela frota ampla e moderna, os alunos conseguem marcar as aulas práticas em horários flexíveis, priorizando a segurança. Conheça a Pratense, localizada rua Major Sezino Pereira de Souza, n° 628, no Centro. Os telefones para contato são: (41) 3642-3894 ou (41) 98511-8306.

Blitz de ofertas na Comab

Entre os dias 27 a 29 de agosto, você tem um encontro marcado na Blitz de Ofertas da Comab. A promoção com preços arrasadores, parcelados em até 15x sem juros no cartão da loja, acontecerá na filial da Avenida Archelau de Almeida Torres, n° 1235, no bairro Iguaçu. Atendendo a todas as normas sanitárias impostas pela pandemia, a Comab também aceita encomendas pelo WhatsApp, no número (41) 3643-1030.

Tem “Premiatta” no Aviário Andorinhas

Cumprindo as determinações impostas pelos órgãos de saúde competentes, o Aviário Andorinhas está de portas abertas, com atendimento de segunda a sábado, das 9h às 19h e aos domingos, das 9h às 13h, na Avenida Archelau de Almeida Torres, n° 2520, no bairro Iguaçu. A loja, que tem tudo para o seu pet, preparou novidades aos clientes, o lançamento da ração Premiatta, que faz parte da classificação Premium, e é feita com ingredientes selecionados, tem alta qualidade e a satisfação do seu gatinho ou cãozinho é garantida.

Texto: Katy Ferreira

Publicado na edição 1227 – 27/08/2020