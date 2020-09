Plantão Comercial – Edição 1228

Manda um “zap”

Encontre tudo que você precisa para a reforma, construção ou acabamento no Raksa. Atendendo as recomendações de saúde, a loja está de portas abertas na rua Vereador Abílio Fruet, n° 560, no centro da cidade, mas se preferir comprar sem sair de casa, o material de construção oferece aos clientes o televendas. Através do WhatsApp, pelo número (41) 99560-0405, sua encomenda chega no conforto e segurança do seu lar. Aproveite!

É muita opção

Que o sinônimo de variedade é a Subway, todo araucariense já sabe. O restaurante, localizado na Avenida Archelau de Almeida Torres, n° 305, no Centro, conta com mais de 30 opções de recheio para os sanduíches de 15 ou 30 centímetros, sem contar que todos os dias, um sabor diferente entra em promoção. Se adaptando à nova realidade, a Subway está atendendo presencialmente, mas agora também possui a opção de entrega pelo delivery, no número (41) 3031-1015.

Tradição em Araucária

Há 36 anos na cidade, a Autopeças Araucária’s se tornou a melhor amiga dos mecânicos do município. Em um só lugar, você encontra peças, venda e instalação de bateria, escapamentos, faróis, lanternas, para-choques, acessórios e muito mais. A loja fica na Rodovia BR 476, Km 155, nº 7073 e dispõe de consultores experientes, espaço amplo e pelo WhatsApp, no (41) 3614-1800, esclarece dúvidas e te ajuda a escolher entre os mais de 80 mil itens disponíveis.

Texto: Katy Ferreira

Publicado na edição 1228 – 03/09/2020