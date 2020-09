Plantão Comercial – Edição 1229

Parabéns, Cartão de Todos!

No mês de setembro o Cartão de Todos está completando 19 anos de história. Para comemorar, a franquia realizará neste sábado, 12, uma live em sua página no Facebook, com sorteio de vouchers, música ao vivo e ajuda ao próximo. A “Live de Todos” terá início às 18h, e arrecadará doações por meio do PicPay, que serão revertidas para a Associação Missão Resgate, comunidade terapêutica feminina que há 31 anos contribui para a prevenção e o tratamento da dependência química em Ipatinga-MG. Faça parte desta corrente do bem.

Mostre seu sorriso

Você sabia que além dos tratamentos odontológicos, a Araucária Sorriso, localizada na Avenida Doutor Victor do Amaral, n° 1600, no Centro da cidade, oferece diversos procedimentos estéticos? Dentre as opções está o famoso botox, a Bichectomia e a Gengivectomia. Cumprindo as recomendações dos órgãos de saúde, a clínica atende presencialmente, das 8h30 às 19h30. Tire suas dúvidas e conheça a equipe de especialistas do consultório pelos telefones (41) 99790-3040 ou (41) 3607-2727.

Cactus Calçados chega a Araucária

Neste sábado, 12 de setembro, inaugura na rua Gavião, n° 128, no bairro Capela Velha, a mais nova loja de calçados da cidade, a Cactus. A recepção começará às 9h, contando com muitas promoções e descontos arrasadores aos clientes. A loja também preparou uma surpresa para os 100 primeiros fregueses. Comprando R$199 em produtos, você leva um par de sapatos femininos, totalmente de graça! É isso mesmo! Siga a Cactos nas redes sociais ou ligue no (41) 3406-3100 e fique por dentro das novidades.

