Plantão Comercial – Edição 1230

Lanche em dobro

Pra que limitar coisa boa? Nesta semana, na compra de dois lanches da Subway, você paga apenas R$15,90. Dentro da promoção estão disponíveis três opções de sabores, de até 15 centímetros: Frango, Frango Empanado e Steak Churrasco. A oportunidade sub em dobro vale tanto para pedidos com retirada no balcão quanto delivery, pelo telefone (41) 3031-1015.

Conheça a Gula Paraná

Além do preço baixo todo dia, a Gula Paraná também prepara promoções especiais aos clientes todas as semanas. Localizado na Avenida Doutor Victor do Amaral, n° 458, bem no Centro da cidade, o estabelecimento oferece variedade e qualidade em laticínios, frios e itens de mercearia. Conheça.

De volta à rotina

Respeitando as normas sanitárias impostas pelos órgãos de saúde para conter o avanço do coronavírus, como o uso de máscara e álcool em gel, a Imobiliária Canadá já retomou os atendimentos presenciais em Araucária. Evitando aglomerações e priorizando a segurança dos clientes e funcionários, a imobiliária disponibiliza seus canais de comunicação aos araucarienses que desejam sair do aluguel ou trocar de endereço.

Os telefones da Canadá são os (41) 3642-1541, (41) 99981-6624, (41) 998619543 e (41) 99611-9699, o site canadaimoveis.net e no e-mail canada_imoveis@uol.com.br a equipe da imobiliária tira suas dúvidas e ajuda na escolha do seu novo lar.

Texto: katy Ferreira

Publicado na edição 1230 – 17/09/2020