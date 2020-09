Plantão Comercial – Edição 1231

Churrasco completo é na Churrascaria Cristal

Respeitando as normas sanitárias impostas pela pandemia do coronavírus, a Churrascaria Cristal voltou a atender, mas reorganizou seu salão, distanciando mesas, fazendo o uso obrigatório de máscaras no interior do restaurante e dispondo totens de álcool em gel distribuídos em vários pontos da churrascaria.

De terça a sábado, o delicioso buffet que todo araucariense conhece, começa a ser servido das 11h até às 14h30. O jantar tem início às 18h30, chegando ao fim às 22h. No domingo, o tradicional churrasco do restaurante acontece das 11h às 14h30. O serviço de entrega delivery funciona de terça a sábado, somente no horários de almoço da churrascaria, pelo número (41) 99514-3495.

Mais opção e segurança na Odonto White

Priorizando a segurança e o bem-estar de seus pacientes, a Odonto White flexibilizou seu horário de atendimento. Agora, a clínica opera de segunda a sexta, das 8h às 20h, e aos sábados, das 8h ao meio-dia. Lembrando que o consultório está localizado na Avenida Manoel Ribas, 3416, no Costeira. Para agendar sua visita a Odonto White disponibiliza dois telefones, o (41) 3607-0676 e o (41) 99985-4222.

Geração FAE

Para quem é movido por saber fazer e busca realizações completas, o vestibular da FAE está com as inscrições abertas. Com mais de 10 opções de cursos no município, o centro universitário traz algumas opções de ingresso, como notas do ENEM, transferência de curso e o vestibular agendado. Além disso, a FAE oferece descontos nas mensalidades e o parcelamento estudantil, que permite aos alunos reduzirem o valor mensal do curso. Faça parte desta geração que transforma junto da FAE Araucária.

