Plantão Comercial – Edição 1241

Habilitação garantida em 2021

A oportunidade que você esperava para começar sua habilitação em 2021 chegou. A automotoescola Pratense está promovendo um super sorteio, onde além de sair de habilitação na mão, o aluno ainda pode receber metade do seu dinheiro de volta. Para participar da promoção, basta preencher o cupom no ato da matrícula, mas atenção, a oferta só será válida para as matrículas realizadas até o dia 23 de fevereiro. Acesse a página da Pratense no Facebook e confira as condições especiais para a primeira habilitação, oferecida pela autoescola.

Sua confraternização no Cristal

Todo dia é dia de churrasco na Churrascaria Cristal. Seguindo rigorosamente às normas sanitárias impostas pela Covid-19, o restaurante vem atendendo no almoço e jantar presencialmente, de terça a sábado, das 11h às 14h30, e das 18h30 às 22h, e aos domingos, apenas almoço, das 11h às 15h. Há também a entrega de marmitex pelo delivery, no telefone (41) 995140-3495.

A churrascaria esta com datas disponíveis para reservas de empresas para as famosas confraternizações de fim de ano. Os proprietários lembram aos clientes que a reserva antecipada é ainda mais importante agora, em função do número limitado de mesas. A Cristal e sua equipe entrarão de férias no dia 4 de janeiro, retornando com força total no dia 18 do mesmo mês, junto das noites temáticas.

Só na Check Box

Já pensou em revisar seu carro para as férias de verão e ainda ter a chance de tirar uma foto com a réplica da McLaren 1993, usada pelo herói nacional, Ayrton Senna? Pois é isso que a Check Box vai te proporcionar no sábado, dia 5 de dezembro. A loja, localizada na Avenida Dr Victor do Amaral, n° 1380, no centro da cidade, abrirá às 8h, atendendo aos protocolos estabelecidos pelos órgãos de saúde. Na Check Box você encontra tudo que seu veículo precisa num só lugar. Ligue (41) 3404-2970 e tire suas dúvidas.

Texto: Katty Ferreira

Publicado na edição 1241 – 03/12/2020