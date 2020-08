PM acolhe criança que estava sozinha no Parque Cachoeira

No domingo, 9 de agosto, por volta das 17 horas, uma pessoa que estava no Parque Cachoeira acionou a Polícia Militar porque no local havia uma criança que supostamente estava perdida do seu responsável. A PM acionou o Conselho Tutelar, mas logo ao chegar no parque, apareceu uma prima do menor e a chamada para comparecimento do órgão de proteção foi suspensa.

As equipes conduziram a criança e a suposta prima até a residência dos pais e a entregaram aos seus cuidados. Os familiares foram advertidos e orientados, mas ainda não se sabe o motivo pelo qual a criança estava sozinha no parque.

Publicado na edição 1225 – 13/08/2020