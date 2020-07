PM apreende drogas e pistola 9mm no bairro Iguaçu

A Polícia Militar se deslocava para atender uma ocorrência de lesão corporal no bairro Iguaçu, quando na rua Capivari, percebeu que em frente a uma distribuidora de bebidas, havia um grupo de pessoas em atitudes suspeitas. A equipe decidiu abordá-los e perguntou quem era o proprietário do estabelecimento, que logo se identificou, mas se mostrou bastante nervoso, ao mesmo tempo em que tentava andar em direção aos fundos do estabelecimento. Ao revistá-lo, nada de errado foi encontrado, porém, ainda assim o homem demonstrava muito nervosismo. Dessa forma, os policiais perguntaram se havia algo de ilegal naquela distribuidora, e foi quando o proprietário disse que tinha uma arma de fogo, escondida debaixo de um colchão. A arma foi encontrada pela equipe, era uma pistola calibre 9 milímetros, com 12 munições intactas no carregador, cuja numeração, não tinha cadastro no sistema.

Juntamente com a arma, sob um lençol, foi localizado um invólucro de sacola branca contendo cerca de 5 gramas de cocaína, que dariam equivalente a cerca de 16 buchas, muito possivelmente para venda. Também foi localizada no local, atrás de um fogão à lenha, e próximo ao colchão, uma balança de precisão digital. A equipe novamente perguntou se havia mais alguma coisa errada no local, foi quando o suspeito revelou que no seu quarto tinha outra uma quantidade de drogas, nas mesmas características, guardada no interior de seu guarda-roupas, dessa vez na sua residência, que ficava na rua Barigui, próximo ao local da abordagem.

A equipe foi autorizada pelo pai do suspeito a entrar na casa, e o mesmo acompanhou a busca, juntamente com o filho, que indicou o local onde estava o invólucro com a cocaína, e ainda, restos de embalagens utilizadas para acondicionar a cocaína. Diante das evidências, o dono da distribuidora de bebidas foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia, para as providências cabíveis.

Foto: divulgação