PM apreende mais de três quilos de cocaína no Campina da Barra

Uma equipe da RONE apreendeu mais de três quilos de cocaína na tarde deste domingo, 31 de maio, durante uma abordagem realizada na rua Azaleia, no bairro Campina da Barra.

De acordo com o relatado pelos policiais que atenderam a ocorrência, eles visualizaram dois rapazes ao lado de um veículo Fiat Idea. Ao se aproximarem da dupla, um dos rapazes começou a socar o próprio celular, sendo que os dois demonstraram muito nervosismo ao ver a equipe da Rone.

Durante a abordagem, no assoalho do banco dianteiro do passageiro do carro foi localizado uma sacola com a droga em seu interior.

Diante das evidências, os dois rapazes, o carro e a droga foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Araucária.