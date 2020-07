PM apreendeu drogas e pistola com jovem morto em confronto

O jovem que foi morto na noite desta segunda-feira, 6 de julho, durante um confronto com policiais militares na rua Afonso João Pereto, no Capela Velha, estava com uma arma e grande quantidade de drogas. O suspeito foi abordado durante uma operação da PM, que investigava um suposto tráfico de drogas no beco daquele bairro. O indivíduo, ao perceber a aproximação da equipe, sacou uma arma e efetuou um disparo em direção aos policiais, e ainda tentou correr para o final do beco. A PM revidou o ataque e acabou neutralizando o suspeito.

Segundo a PM, com ele foram localizadas uma pistola calibre 9mm, 36 invólucros contendo cocaína, 20 pedras de crack, 108 invólucros contendo maconha, mais um tablete de maconha e R$409,00 em diversas cédulas, de diferentes valores. As drogas, arma e dinheiro foram entregues na Delegacia de Polícia Civil de Araucária.

Foto: divulgação