PM desmantela oficina de desmanche de veículos em Rio Abaixinho

A Polícia Militar de Araucária acabou com uma oficina de desmanche de carros que funcionava na Rodovia do Xisto, próximo à Escola Municipal João Sperandio, na localidade de Rio Abaixinho. A ação aconteceu nesta quinta-feira, 20 de agosto, após a PM ter recebido a informação de que um Uno Preto, usado em um roubo na rua Pedro Euzébio Lemos, na área rural de Lavrinha, estava estacionado em frente ao local. Os dois homens que estavam nesse carro, roubaram um veículo Parati prata. De posse das informações, a PM realizou buscas pela área rural e localizou o Uno no local indicado pelas denúncias.

A equipe fez a abordagem na oficina e flagrou dois homens trabalhando na pintura de uma Parati. Ao checar o chassi, constatou-se que era o veículo que havia sido roubado em Lavrinha. Questionada sobre a origem dos carros, a dupla confessou o roubo e disse que pretendia vendê-los. A PM checou os demais veículos que estavam na oficina, sendo um Monza azul, também com alerta de furto, e mais duas placas cortadas, sendo uma de um Fiat Uno branco e de um caminhão VW 8.140, ambos também com alerta de furto.

Durante a abordagem, um terceiro homem chegou na oficina, informando que era o proprietário, que não sabia que ali estava sendo cometido esse tipo de delito, e disse que havia contratado os dois funcionários a pouco tempo. Alegou ainda, que sabia da existência das placas, mas que isso não lhe parecia suspeito. Diante das evidências, o dono do local e os dois funcionários receberam voz de prisão e foram levados para a Delegacia de Araucária para as providências cabíveis.