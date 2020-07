PM desmantela ponto de tráfico no Costeira

A Polícia Militar prendeu neste sábado, 25 de julho, três homens envolvidos com o tráfico de drogas. As prisões aconteceram na rua Bernardino Lemos, no bairro Costeira, após a PM receber uma denúncia anônima. Quando a equipe chegou no endereço, um dos suspeitos tentou correr para dentro da casa, mas foi abordado. Com ele foram encontradas 43 buchas de cocaína.

Lá dentro já havia outro suspeito, e com este não havia nada de ilícito, porém, embaixo de um colchão que havia em um dos cômodos, os policiais encontraram 30 buchas de maconha. O primeiro abordado assumiu que as drogas eram suas e confessou que estava traficando no local. Ainda na residência foram apreendidos R$ 65,00 em dinheiro, muito provavelmente referente à venda de entorpecentes.

Diante das evidências, todos os envolvidos, juntamente com as drogas, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.