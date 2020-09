PM desmonta ponto de venda de drogas no bairro Passaúna

Na tarde desta segunda-feira, 31 de agosto, a Polícia Militar de Araucária recebeu a informação de que uma residência na rua Guerino Dea, no bairro Passaúna, estaria funcionando como ponto de venda de drogas, e que no local era frequente a movimentação de pessoas. A equipe policial se deslocou até o endereço e viu um indivíduo, em frente à casa e este, ao perceber a aproximação da viatura, correu em direção ao pátio. Na tentativa de abordagem, ele não acatou a ordem e continuou correndo em direção ao terreno, mas logo foi alcançado e abordado. Um adolescente que estava no local também foi abordado.

Na revista pessoal foi localizado com o primeiro abordado uma quantia em drogas. Na casa havia mais cerca de 35 embalagens contendo maconha, uma embalagem com 33 buchas de cocaína e duas pedras de crack embaladas, além de R$119,00 em várias cédulas de diferentes valores, provavelmente relativas à atividade do tráfico. Em nova busca também foram localizados quatro pés de maconha plantados no terreno, e em um dos quartos da casa havia um colete preto com placas balísticas e sem identificação em seu interior, um garrafão de água contendo R$496,85 em moedas, além de uma balança de precisão escondida no guardarroupas.

Diante das evidências, os detidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil e poderão responder pelos crimes de tráfico de drogas, corrupção de menores e por porte ilegal de acessório de uso restrito. A droga, o dinheiro e mais dois celulares apreendidos foram entregues na DP. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar a ocorrência.

Foto: divulgação