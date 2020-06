PM e GM agem rápido e prendem ladrão

Equipes da Polícia Militar e da Guarda Municipal receberam informações de um roubo na rua Anastácio Flizikowski, no bairro Tindiquera, na noite desta sexta-feira, 19 de junho. O autor do roubo teria atacado uma mulher, usando de violência.

De posse das características do suspeito, as equipes fizeram um cerco na região, e na rua Coudelaria de Tindiquera, avistaram um homem saindo do mato. Quando viu as viaturas, o indivíduo se mostrou nervoso e diante disso foi abordado, porém, ele não vestia as roupas repassadas. As guarnições fizeram varredura no terreno de onde o homem havia saído, e lá encontraram as vestes indicadas pela vítima do roubo, e também a bolsa levada pelo marginal.

A mulher esteve no local da abordagem, reconheceu o ladrão e os pertences que ele havia lhe roubado. Diante dos fatos o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado pela Polícia Militar para a Delegacia de Polícia Civil.

Foto:divulgação